Где в Казахстане чаще всего рождаются дети и заключаются браки
В международный день семьи Правительство для граждан подготовило топ-5 регионов страны по количеству зарегистрированных браков и новорожденных в период с января по май 2025 года, передает агентство Kazinform.
В течение первых четырех месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 144 234 новорожденных и 36 818 пар вступили в брак.
Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений:
- Туркестанская область — 17 643 новорождённых (12,2% от общего числа)
- Город Алматы — 16 914 (11,7%)
- Город Астана — 14 134 (9,8%)
- Алматинская область — 12 121 (8,4%)
- Город Шымкент — 11 645 (8,1%).
Топ-5 регионов по количеству заключённых браков:
- Город Алматы — 5 731 брак (15,6% от общего числа)
- Город Астана — 4 005 (10,9%)
- Туркестанская область — 2 919 (7,9%)
- Алматинская область — 2 424 (6,6%)
- Город Шымкент — 2 356 (6,4%).
Согласно официальным данным, с начала 2025 года наибольшее количество зарегистрированных актов гражданского состояния зафиксировано в апреле месяце. В этот месяц отделами РАГС было выдано 37 812 актов о рождении и 10 190 актов о заключении брака.
В апреле мы писали, сколько казахстанских пар зарегистрировали брак в День Козы Корпеш и Баян Сулу.