Где в Казахстане чаще всего рождаются дети и заключаются браки

В течение первых четырех месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 144 234 новорожденных и 36 818 пар вступили в брак.

Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений:

Туркестанская область — 17 643 новорождённых (12,2% от общего числа) Город Алматы — 16 914 (11,7%) Город Астана — 14 134 (9,8%) Алматинская область — 12 121 (8,4%) Город Шымкент — 11 645 (8,1%).

Топ-5 регионов по количеству заключённых браков:

Город Алматы — 5 731 брак (15,6% от общего числа) Город Астана — 4 005 (10,9%) Туркестанская область — 2 919 (7,9%) Алматинская область — 2 424 (6,6%) Город Шымкент — 2 356 (6,4%).

Согласно официальным данным, с начала 2025 года наибольшее количество зарегистрированных актов гражданского состояния зафиксировано в апреле месяце. В этот месяц отделами РАГС было выдано 37 812 актов о рождении и 10 190 актов о заключении брака.

В апреле мы писали, сколько казахстанских пар зарегистрировали брак в День Козы Корпеш и Баян Сулу.