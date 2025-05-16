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    18:24, 15 Май 2025 | GMT +5

    Где в Казахстане чаще всего рождаются дети и заключаются браки

    В международный день семьи Правительство для граждан подготовило топ-5 регионов страны по количеству зарегистрированных браков и новорожденных в период с января по май 2025 года, передает агентство Kazinform.

    ребенок, новорожденный
    Фото: freepik.com

    В течение первых четырех месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 144 234 новорожденных и 36 818 пар вступили в брак.

    Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений:

    1. Туркестанская область — 17 643 новорождённых (12,2% от общего числа)
    2. Город Алматы — 16 914 (11,7%)
    3. Город Астана — 14 134 (9,8%)
    4. Алматинская область — 12 121 (8,4%)
    5. Город Шымкент — 11 645 (8,1%).

    Топ-5 регионов по количеству заключённых браков:

    1. Город Алматы — 5 731 брак (15,6% от общего числа)
    2. Город Астана — 4 005 (10,9%)
    3. Туркестанская область — 2 919 (7,9%)
    4. Алматинская область — 2 424 (6,6%)
    5. Город Шымкент — 2 356 (6,4%).

    Согласно официальным данным, с начала 2025 года наибольшее количество зарегистрированных актов гражданского состояния зафиксировано в апреле месяце. В этот месяц отделами РАГС было выдано 37 812 актов о рождении и 10 190 актов о заключении брака.

    В апреле мы писали, сколько казахстанских пар зарегистрировали брак в День Козы Корпеш и Баян Сулу.

    Теги:
    Свадьбы Роды Дети Семья Правительство для граждан Брак День семьи Статистика Новорожденный
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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