Единую цифровую платформу учета газа создадут в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать в Казахстане единую цифровую платформу учета газа, которая должна повысить эффективность управления газовой отраслью.

Выступая на заседании Правительства, глава Кабмина подчеркнул, что цифровая трансформация является одним из ключевых инструментов повышения эффективности отрасли.

— Президент обозначил цифровизацию как один из ключевых факторов модернизации государственного управления. В этой связи важным инструментом повышения эффективности отрасли является цифровая трансформация. Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством энергетики обеспечить создание единой цифровой платформы учета газа, — сказал Олжас Бектенов.