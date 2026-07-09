Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира по итогам 2026 года, передает Kazinformсо ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская спортсменка заняла 10-е место в рейтинге с общим доходом в 16,3 миллиона долларов, где сумма призовых составляет 11,3 миллиона, а доходы от спонсорских контрактов 5 миллионов.

Как сообщает Sportico, лидером списка стал испанец Карлос Алькарас, заработавший 62,9 миллиона долларов. Второе место занял итальянец Янник Синнер (59 миллионов), а тройку замкнула американка Коко Гауфф (40,3 миллиона).

В десятку также вошли Серена Уильямс, Арина Соболенко, Новак Джокович, Чжэн Циньвэнь, Ига Швёнтек и Александр Зверев.

Рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира в 2026 году выглядит следующим образом:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 62,9 млн долларов

2. Янник Синнер (Италия) — 59 млн

3. Коко Гауфф (США) — 40,3 млн

4. Серена Уильямс (США) — 40 млн

5. Арина Соболенко (Беларусь) — 35,9 млн

6. Новак Джокович (Сербия) — 25,6 млн

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 24,6 млн

8. Ига Швёнтек (Польша) — 22,8 млн

9. Александр Зверев (Германия) — 16,7 млн

10. Елена Рыбакина (Казахстан) — 16,3 млн.



Победительница Уимблдона-2022 добавила ко своей коллекции второй титул турнира «Большого шлема», выиграв в январе Открытый чемпионат Австралии, что позволило ей получить бонусные выплаты от производителя ракеток и экипировки. Вторая ракетка мира также стала победительницей Итогового турнира WTA 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), заработав 5,23 миллиона долларов благодаря пяти победам в пяти матчах соревнований, где выступали восемь лучших теннисисток сезона.