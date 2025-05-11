80-й юбилей Великой Победы, парад в Астане и Grand Slam — обзор событий недели
Праздничная неделя в первую очередь была примечательна торжественными мероприятиями, но оказалась богатой и на другие события, передает корреспондент агентства Kazinform.
Парад Победы
На неделе Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества. Он вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур, а также назвал их достойными преемниками доблестных предков.
Утром 7 мая в Астане прошел масштабный Парад Победы. На площадь торжественно вынесли флаг и Знамя Победы. На сегодня в нашей стране живут 105 ветеранов войны. На парад специально приехали ветераны из Астаны, Алматы, Костаная, Усть-Каменогорска и Косшы.
Традиционно, перед жителями страны выступил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РК Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что наш народ внес огромный вклад в Великую Победу.
— Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов. Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну, — сказал Глава государства.
Первыми на площадь вышли генералы. Ряд парадных расчетов Вооруженных сил возглавили военнослужащие с высшими воинскими званиями. Затем парадным маршем прошли пешие колонны. На параде показали более 60 летательных аппаратов. Казахстанцам продемонстрировали даже легендарный танк Т-34 и «Катюшу».
Впервые на Параде Победы представили казахстанскую бронетехнику новейшего поколения TAIMAS и AIBAR.
Сразу после Парада Победы в Астане Глава государства по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. 9 мая Касым-Жомарт Токаев посетил Кремль.
Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади. Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, в составе которого 80 военных.
Вечером Президент посетил концерт к 80-летию Победы в Большом Кремлевском дворце.
Тесное сотрудничество
На минувшей неделе по приглашению Президента Казахстан с государственным визитом посетил Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам.
Астану и Ханой уже сейчас многое объединяет, а в ходе встречи главы государств обсудили перспективы сотрудничества, проведя переговоры в узком составе. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и То Лам подписали ряд документов и выпустили совместное заявление об установлении Стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.
— Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии. Цели и задачи на пути развития наших стран схожи. Мы полностью поддерживаем стремление Вьетнама войти в число 25 развитых государств мира до 2040 года. При этом мы готовы приложить усилия, действовать сообща, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан и Вьетнам намерены довести товарооборот до $2 млрд, а также усилить сотрудничество в ключевых отраслях. К примеру, авиакомпания Qazaq Air сменит название на VietJetQazaqstan.
Также стало известно, что Вьетнамские инвесторы построят новый туристический комплекс в Алматинской области. Глава государства отметил, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения и наградил То Лама орденом «Достық» I степени.
В свою очередь генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам подчеркнул, что наши страны на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения.
Также на неделе Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.
Президент выразил соболезнования Премьер-министру Мьянмы и отметил важность развития двусторонних отношений. Лидеры обсудили расширение сотрудничества в нефтехимии, сельском хозяйстве и цифровизации, договорились активизировать экономические контакты.
Экономика
На заседании правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил нарастить переработку сырья и ускорить развитие химической отрасли.
В Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо. Хотя акциз для оптовой и розничной продажи вырос незначительно, новые ставки могут привести к небольшому подорожанию бензина и дизтоплива. Однако окончательное влияние на цены зависит от решения правительства и рыночной конъюнктуры.
В Казахстане разрабатывается закон о нефтегазохимической промышленности. Министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что работа в этом направлении обеспечит работой более 19 тысяч человек.
Судебные заседания
Продолжаются судебные заседания по делу об убийстве подростка из Талгара Шерзата Болата. На суде рассмотрели полную видеозапись инцидента, а также показали очную ставку отца Шерзата со свидетелем. После чего начался допрос подсудимых. Подсудимый Дархан Аскентай не признал вину.
Адвокаты подсудимых заявили отвод прокурору. Кроме того, жители Талгара дали свои показания.
В Астане завершилось судебное следствие по делу бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова и генерального директора агентства SUCCESS K Ляззат Коккозовой. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для бывшего вице-министра.
ЧП
На днях в столице загорелся рынок «Шапагат». Огнем было охвачено около 10 бутиков на предварительной площади около 400 кв. м. Пожар быстро локализовали и ликвидировали. С места происшествия эвакуировали больше 400 человек.
Культура и спорт
В Казахстане завершаются съемки сериала The Golden Empire. Режиссер Эмре Сахин отметил высокую драматургию и мастерство казахстанских актеров. Один из последних съемочных дней посетил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, который обсудил с командой финальную стадию проекта.
В начале недели был объявлен состав команды Казахстана по дзюдо на домашний Grand Slam. В первые дни турнира казахстанские спортсмены завоевали сразу два «серебра». Второй соревновательный день посетил Президент Касым-Жомарт Токаев, а наша сборная выиграла еще две бронзовые медали.
В то же время казахстанские пловцы завоевали восемь медалей на международном турнире в Греции. На первую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин (100 метров баттерфляем) и Ксения Игнатова (100 и 200 метров на спине).
На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.
Казахстанцы также завоевали три «золота» на международном турнире по велоспорту в Узбекистане.
Кроме того, на этой неделе прошел юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике, где казахстанские штангисты завоевали пять медалей.