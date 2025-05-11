80-й юбилей Великой Победы, парад в Астане и Grand Slam — обзор событий недели

Парад Победы

На неделе Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества. Он вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур, а также назвал их достойными преемниками доблестных предков.

Утром 7 мая в Астане прошел масштабный Парад Победы. На площадь торжественно вынесли флаг и Знамя Победы. На сегодня в нашей стране живут 105 ветеранов войны. На парад специально приехали ветераны из Астаны, Алматы, Костаная, Усть-Каменогорска и Косшы.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Традиционно, перед жителями страны выступил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РК Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что наш народ внес огромный вклад в Великую Победу.

— Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов. Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну, — сказал Глава государства.

Первыми на площадь вышли генералы. Ряд парадных расчетов Вооруженных сил возглавили военнослужащие с высшими воинскими званиями. Затем парадным маршем прошли пешие колонны. На параде показали более 60 летательных аппаратов. Казахстанцам продемонстрировали даже легендарный танк Т-34 и «Катюшу».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Впервые на Параде Победы представили казахстанскую бронетехнику новейшего поколения TAIMAS и AIBAR.

Сразу после Парада Победы в Астане Глава государства по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. 9 мая Касым-Жомарт Токаев посетил Кремль.

Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади. Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, в составе которого 80 военных.

Вечером Президент посетил концерт к 80-летию Победы в Большом Кремлевском дворце.

Тесное сотрудничество

На минувшей неделе по приглашению Президента Казахстан с государственным визитом посетил Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам.

Астану и Ханой уже сейчас многое объединяет, а в ходе встречи главы государств обсудили перспективы сотрудничества, проведя переговоры в узком составе. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и То Лам подписали ряд документов и выпустили совместное заявление об установлении Стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.

— Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии. Цели и задачи на пути развития наших стран схожи. Мы полностью поддерживаем стремление Вьетнама войти в число 25 развитых государств мира до 2040 года. При этом мы готовы приложить усилия, действовать сообща, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Казахстан и Вьетнам намерены довести товарооборот до $2 млрд, а также усилить сотрудничество в ключевых отраслях. К примеру, авиакомпания Qazaq Air сменит название на VietJetQazaqstan.

Также стало известно, что Вьетнамские инвесторы построят новый туристический комплекс в Алматинской области. Глава государства отметил, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения и наградил То Лама орденом «Достық» I степени.

В свою очередь генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам подчеркнул, что наши страны на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения.

Также на неделе Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Президент выразил соболезнования Премьер-министру Мьянмы и отметил важность развития двусторонних отношений. Лидеры обсудили расширение сотрудничества в нефтехимии, сельском хозяйстве и цифровизации, договорились активизировать экономические контакты.

Экономика

На заседании правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил нарастить переработку сырья и ускорить развитие химической отрасли.

В Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо. Хотя акциз для оптовой и розничной продажи вырос незначительно, новые ставки могут привести к небольшому подорожанию бензина и дизтоплива. Однако окончательное влияние на цены зависит от решения правительства и рыночной конъюнктуры.

В Казахстане разрабатывается закон о нефтегазохимической промышленности. Министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что работа в этом направлении обеспечит работой более 19 тысяч человек.

Судебные заседания

Продолжаются судебные заседания по делу об убийстве подростка из Талгара Шерзата Болата. На суде рассмотрели полную видеозапись инцидента, а также показали очную ставку отца Шерзата со свидетелем. После чего начался допрос подсудимых. Подсудимый Дархан Аскентай не признал вину.

Фото: Верховный суд

Адвокаты подсудимых заявили отвод прокурору. Кроме того, жители Талгара дали свои показания.

В Астане завершилось судебное следствие по делу бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова и генерального директора агентства SUCCESS K Ляззат Коккозовой. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для бывшего вице-министра.

ЧП

На днях в столице загорелся рынок «Шапагат». Огнем было охвачено около 10 бутиков на предварительной площади около 400 кв. м. Пожар быстро локализовали и ликвидировали. С места происшествия эвакуировали больше 400 человек.

Культура и спорт

В Казахстане завершаются съемки сериала The Golden Empire. Режиссер Эмре Сахин отметил высокую драматургию и мастерство казахстанских актеров. Один из последних съемочных дней посетил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, который обсудил с командой финальную стадию проекта.

В начале недели был объявлен состав команды Казахстана по дзюдо на домашний Grand Slam. В первые дни турнира казахстанские спортсмены завоевали сразу два «серебра». Второй соревновательный день посетил Президент Касым-Жомарт Токаев, а наша сборная выиграла еще две бронзовые медали.

Фото: НОК РК

В то же время казахстанские пловцы завоевали восемь медалей на международном турнире в Греции. На первую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин (100 метров баттерфляем) и Ксения Игнатова (100 и 200 метров на спине).

На чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Казахстанцы также завоевали три «золота» на международном турнире по велоспорту в Узбекистане.

Кроме того, на этой неделе прошел юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике, где казахстанские штангисты завоевали пять медалей.