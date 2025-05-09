Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль

После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

8 мая Президент Казахстана возложил цветы к столичному монументу «Отан Ана» по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев.

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