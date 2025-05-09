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    11:58, 09 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Токаев и Путин
    Фото: скрин с видео

    После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента РФ  Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. 

    8 мая Президент Казахстана возложил цветы к столичному монументу «Отан Ана» по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль
    Фото: скрин с видео
    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль
    Фото: скрин с видео

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент 80-летие Победы День Победы Видео Владимир Путин Победа Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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