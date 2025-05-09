11:58, 09 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.
8 мая Президент Казахстана возложил цветы к столичному монументу «Отан Ана» по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев.