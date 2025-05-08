14:38, 08 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Сегодня в Москве Президент Казахстана проведет ряд встреч с главами иностранных государств.
Ранее сообщалось, что Глава государства возложил цветы к столичному монументу «Отан Ана» по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев.