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    13:08, 06 Май 2025 | GMT +5

    Адвокаты подсудимых по делу Шерзата Болата заявили отвод прокурору

    В Талдыкоргане продолжается суд по делу об убийстве Шерзата Болата (Полата), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Адвокаты подсудимых по делу Шерзата заявили отвод прокурору
    Фото: кадр из видео

    Сегодня в суде был допрошен подсудимый Дархан Аскентай. Государственный обвинитель Дана Сарсенбай задала ему ряд вопросов. Однако защитник Аскентая, а также адвокаты других подсудимых выразили несогласие с действиями прокурора. По их словам, гособвинитель задает некорректные, искажённые вопросы и проявляет излишние эмоции.

    Прокурор в свою очередь подчеркнула, что не нарушала закон, и отметила, что участвует в процессе по поручению Генеральной прокуратуры.

    Адвокаты потерпевшей стороны попросили суд оставить это ходатайство без удовлетворения.

    Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения, которое позже объявил судья — ходатайство об отводе государственного обвинителя было отклонено.

    — В статьях 87 и 88 Уголовно-процессуального кодекса РК чётко указаны основания, при которых государственный обвинитель не может участвовать в деле. Таких оснований судом установлено не было. Также не выявлено никакой заинтересованности, прямой или косвенной причастности государственного обвинителя Сарсенбай к данному делу, — заявил судья Ержан Жанузаков.

    Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

    Подсудимые не признали вину.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения. 

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    Теги:
    Талгар Генпрокуратура Судебный процесс Регионы Казахстана Дело Шерзата Болата Прокуратура Алматинская область Убийство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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