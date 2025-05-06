Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения - То Лам

– Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш Президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан. Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддержку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом – в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня – в деле развития, – отметил Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения Дней культуры Вьетнама в Казахстане, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания между народами.

В преддверии военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, Глава государства особо отметил вклад нашего соотечественника генерал-лейтенанта Жансена Кереева в развитие военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.

В 1982 году Жансен Кереев был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба народной армии. Он оказал существенную помощь в укреплении обороноспособности и формировании Вооруженных сил страны. По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама – ордена Красного знамени.

В завершение переговоров Президент Казахстана выразил уверенность в том, что визит Генерального секретаря То Лама ознаменует собой новую веху в истории традиционно дружественных связей между двумя государствами.

Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.