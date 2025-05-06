Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.

Фото: Акорда

В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.

Президент Касым-Жомарт Токаев:

— Уважаемый господин То Лам, я очень рад Вас видеть в столице нашего государства. Я считаю, что Ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в Вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с Вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой.

Фото: Акорда

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам:

— Уважаемый господин Президент, позвольте мне выразить благодарность Вам и всему казахскому народу. Ваше присутствие у трапа самолета — высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы.

Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.

О состоянии казахстанско-вьетнамских отношений в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон.