РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 05 Май 2025 | GMT +5

    В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама

    Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама
    Фото: Акорда

    Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.

    В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама
    Фото: Акорда

    В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.

    Президент Касым-Жомарт Токаев:

    — Уважаемый господин То Лам, я очень рад Вас видеть в столице нашего государства. Я считаю, что Ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в Вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с Вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой.

    В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама
    Фото: Акорда

    Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам:

    — Уважаемый господин Президент, позвольте мне выразить благодарность Вам и всему казахскому народу. Ваше присутствие у трапа самолета — высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы.

    Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества. 

    О состоянии казахстанско-вьетнамских отношений в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Вьетнам
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают