Казахстан — Вьетнам: голос развивающихся стран в глобальной экономической архитектуре

— Отношения Казахстана и Вьетнама продолжают расширяться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Они в значительной мере активизировались по итогам переговоров, состоявшихся в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам в 2023 году. Государственный визит Генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама в Казахстан откроет новую страницу в отношениях. Что в этом контексте можно сказать о текущем сотрудничестве в инвестиционной и торгово-экономической сферах и в каких направлениях следует усилить наше партнерство?

— Несмотря на географическую удалённость, Вьетнам и Казахстан связывают традиционно дружественные и теплые отношения. В последние годы наше сотрудничество стало еще более тесным и результативным, особенно в области экономики, торговли и инвестиций.

Казахстан является вторым по значимости торговым партнёром Вьетнама в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В 2024 году объём двусторонней торговли превысил 800 миллионов долларов, что вдвое больше по сравнению с 2023 годом. Только за первый квартал 2025 года товарооборот достиг 146,3 миллиона долларов, увеличившись на 18,4% в годовом исчислении.

Создан Межправительственный комитет по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, который провёл 11 заседаний. Ведётся реализация Совместного плана действий на 2023–2025 гг. с перспективой до 2030 года. Также продвигается создание торгового представительства Вьетнама в Казахстане и Совместного вьетнамско-казахстанского делового совета.

Хотя число инвестиционных проектов пока невелико, наблюдается устойчивый рост интереса со стороны вьетнамских компаний к рынку Казахстана. Расширяется сотрудничество в туризме и обменах между народами — осуществляется 21 прямой авиарейс в неделю, а число казахстанских туристов достигло 150 тысяч в 2024 году.

Несмотря на достижения, потенциал сотрудничества всё ещё велик. Необходимо сосредоточиться на развитии транспортной связности, особенно железнодорожного сообщения. Экспортные товары двух стран мало конкурируют между собой, что открывает возможности для увеличения вьетнамского экспорта в Казахстан и через него в другие страны по транснациональным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.

Кроме того, страны обладают потенциалом для расширения сотрудничества в сферах финансов, энергетики, нефти и газа, горнодобычи, образования, науки и технологий, а также в таких перспективных направлениях как цифровые технологии, зелёная энергетика, передовые материалы и искусственный интеллект.

Уверен, что государственный визит Генерального секретаря То Лама в Казахстан откроет новые стратегические возможности для всестороннего сотрудничества, ещё более укрепив традиционную дружбу между нашими странами.

— Какие возможности и вызовы стоят перед Вьетнамом и Казахстаном в продвижении устойчивого развития и реагировании на изменения климата?

— Сотрудничество в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата — новое, но весьма перспективное направление в отношениях Вьетнама и Казахстана. Впервые эта тема включена в Совместную декларацию об установлении стратегического партнёрства в ходе нынешнего визита.

Перед лицом растущих вызовов, включая климатические изменения, у наших стран есть возможность выработать широкие и содержательные рамки взаимодействия на перспективу в целях устойчивого развития.

У нас имеется прочная политическая основа и общие обязательства по глобальным целям, включая Парижское соглашение. Вьетнам обладает опытом в сфере реагирования на стихийные бедствия и развития устойчивого сельского хозяйства, а Казахстан — в области управления водными ресурсами и развития возобновляемой энергетики.

Однако различия в природных условиях, уровне финансовой и технологической подготовки, институциональной базы и управления окружающей средой создают определённые вызовы. Необходимо превратить политическую волю в конкретные программы и проекты.

С учётом стратегического видения Вьетнам намерен сотрудничать с Казахстаном по таким направлениям, как научные исследования, передача зелёных технологий, развитие циркулярной экономики, подготовка кадров в сфере экологии и климатических изменений. Мы также надеемся на совместное продвижение инициатив на международных форумах, усиливая голос развивающихся стран в формировании более инклюзивной и устойчивой архитектуры глобального развития.

— Вьетнам и Казахстан имеют много общего в истории и культуре. Наши страны прошли через множество тягот и трудностей в борьбе за национальную независимость. Какие исторические уроки легли в основу внешнеполитического курса Вьетнама сегодня?

— Выдающиеся достижения Вьетнама в борьбе за независимость, национальное объединение, а также в современном курсе обновления неразрывно связаны с внешнеполитической деятельностью. Ценные уроки, накопленные за последние 80 лет, по-прежнему сохраняют свою актуальность и освещают путь вьетнамской дипломатии в новую эпоху национального развития.

Первый урок — обеспечение наивысших национальных интересов. Вьетнамская дипломатия неизменно следует наставлению президента Хо Ши Мина: «Всегда служить интересам нации». Сегодня национальные интересы остаются главным ориентиром и основой внешнеполитического курса, основанного на принципах равенства, сотрудничества, взаимной выгоды и соблюдения Устава ООН и международного права.

Второй урок — сочетание внутренних ресурсов с возможностями времени. В современных условиях дипломатия играет передовую роль в мобилизации внешних ресурсов: тенденций мира, сотрудничества и развития, достижений четвёртой промышленной революции, цифровой трансформации, «зелёного» перехода и других факторов, способствующих развитию страны.

Третий урок — тесная координация между внешней политикой и обороной, безопасностью и другими секторами, как в разработке, так и в реализации политики. Сегодня внешняя политика, оборона, безопасность и другие области рассматриваются как ключевые компоненты в обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также в создании мирной, стабильной и благоприятной международной среды.

Четвёртый урок — активная интеграция с внешним миром. Это означает всестороннюю, широкую и эффективную международную интеграцию, которая становится двигателем развития и общей задачей всей политической системы и народа.

Эти бесценные уроки продолжают формировать внешнеполитическую стратегию Вьетнама, позволяя адаптироваться к изменяющемуся международному контексту и укреплять авторитет страны на международной арене.

— Затяжное напряжение между США и Китаем создаёт вызовы для безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На фоне этого Вьетнам всё чаще рассматривается как важный игрок в обеспечении региональной безопасности. Какие принципы и корректировки политики позволяют Вьетнаму сохранять баланс между центрами силы в столь сложных условиях?

— Последовательный и всесторонний внешнеполитический курс Вьетнама основан на принципах независимости, самодостаточности, диверсификации и многовекторности внешних связей. Вьетнам стремится быть другом, надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества, активно и инициативно участвуя в процессе международной интеграции.

Главным принципом вьетнамской дипломатии является защита наивысших национальных интересов на основе Устава ООН и международного права, решительная защита независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности, а также следование принципу: «твёрдость в принципах, гибкость в действиях» — ради сохранения мира и стабильности.

Кроме того, Вьетнам придерживается оборонной политики «четырёх нет»: нет военным союзам, нет союзничеству с одной страной против другой, нет иностранным военным базам на вьетнамской территории и её использованию против третьих стран, нет использованию силы или угрозе её применения в международных отношениях.

На этой основе, несмотря на международные и региональные колебания, Вьетнам выстраивает открытую и сбалансированную внешнюю политику. Страна установила дипломатические отношения со 194 государствами, является активным участником более чем 70 международных организаций и форумов, имеет 34 стратегических и всесторонних партнёрства, в том числе со всеми постоянными и непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Вьетнам также вносит активный вклад в решение глобальных и региональных проблем и продвигает центральную роль АСЕАН в региональной архитектуре безопасности.

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