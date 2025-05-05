Казахстан - Вьетнам: торговля, безвизовый режим и прямые авиарейсы

Политическое взаимодействие

Дипломатические отношения между Казахстаном и Вьетнамом были установлены 33 года назад, в июне 1992 года. За эти годы сформировалась внушительная договорно-правовая база, в рамках которой подписано более 50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.

В августе 2023 года Президент Казахстана посетил Вьетнам с официальным визитом. Во время визита Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, а также посетил ряд экономических и культурных объектов в провинциях Бакнинь и Хайзыонг.

Фото: Akorda

В рамках визита были подписаны Договор между Казахстаном и Вьетнамом о передаче осужденных лиц; Соглашение между Правительством РК и Правительством Вьетнама о взаимной отмене визовых требований для владельцев национальных паспортов; План совместных действий между государствами по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества в 2023–2025 годах; Меморандум о сотрудничестве в области туризма, а также различные соглашения о сотрудничестве в области инвестиций и торговли. В ходе визита Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Во Ван Тхыонга посетить Казахстан в удобное для него время.

На 13,8% увеличился экспорт Казахстана во Вьетнам

Вьетнам является одним из основных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.По данным Министерства торговли и интеграции РК, товарооборот между странами за 2024 год составил $859,4 млн., что на 12,3% ниже, чем за 2023 год ($979,6 млн.). При этом, экспорт из Казахстана во Вьетнам за 2024 год вырос на 13,8% и составил $205 млн.

Инфографика: Kazinform

Рост экспорта во Вьетнам обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: свинец необработанный — на 98,5% или на $70,2 млн (с $71,3 до $141,4 млн), прочие товары — на $1,3 млн (с 0 до $1,3 млн.), ферросплавы — на $606 тыс (с 0 до $606,0 тыс.), коконы шелкопряда — на $403 тыс (с 0 до $403,0 тыс.), микрофоны, громкоговорители — на $332,5 тыс (с 0 до $332,5 тыс.) и других товаров.

Инфографика: Kazinform

Импорт из Вьетнама в Казахстан за 2024 год снизился на 18,1% и составил $654,4 млн.

Инфографика: Kazinform

За январь–февраль 2025 года взаимный товарооборот составил $132,2 млн, что на 20,3% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года — $166 млн. За два месяца текущего года экспортиз Казахстана во Вьетнам снизился на 61,5% и составил19 млн. Импорт из Вьетнама за январь–февраль 2025 года снизился на 2,9% и составил $113,2 млн.

Востоковед, директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов отмечает, что Вьетнам является динамично развивающимся государством с большим уровнем ВВП и населением.

— В целом, страна является очень перспективным игроком в своем регионе. Вьетнам очень хорошо сотрудничает с ЕАЭС, в который входит Казахстан. Поэтому у нас есть перспективы развития сотрудничества со Вьетнамом в области торговли … Задача в том, чтобы продолжать развивать сотрудничество, — сказал он.

Новое туристическое направление

21 августа 2023 года в Ханое было подписано Соглашение между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований для владельцев национальных паспортов. 25 мая 2024 года вступил в силу безвизовый режим между Казахстаном и Вьетнамом. Граждане обоих стран могут находиться в стране 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в шесть месяцев.

По мнению Адиля Каукенова, новая безвизовая страна укрепляет казахстанский паспорт.

Фото: Адилет Беремқулов/ Kazinform

— Для Вьетнама это дало существенный приток казахстанских туристов. Казахстанские туристы ценят такую возможность посетить новую страну в безвизовом режиме. Кроме того, для нас это укрепление казахстанского паспорта, который стал еще сильнее, — комментирует Адиль Каукенов.

С октября 2022 года возобновлено регулярное прямое авиасообщение во Вьетнам. Казахстанская авиакомпания «Sunday airlines» выполняет рейсы два раза в неделю (на сезонной основе по маршруту «Алматы — Камрань»), вьетнамская авиакомпания «VietJet Air» осуществляет 5 рейсов в неделю из города Камрань в Астану и Алматы.

С 4 июня 2025 года откроется новый маршрут авиакомпании «Air Astana» по направлению Алматы — Дананг. Рейсы будут выполняться дважды в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Airbus A321LR». Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Вьетнамом увеличится с 32 до 34 в неделю. Открытие нового авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

Сотрудничество в науке

14 ноября 2024 года Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Национальная политическая академия Вьетнама имени Хо Ши Мина заключили Меморандум о сотрудничестве в экспертно-аналитической сфере. В рамках сотрудничества будут проводиться онлайн-сессии в формате Chatham House для руководителей, научных сотрудников по таким вопросам, как агропромышленное развитие, обрабатывающая промышленность, возможности инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества.

— Казахстан и Вьетнам — страны, имеющие много схожих черт. В последние годы наши торгово-экономические отношения демонстрируют уверенный рост. Так, объем товарооборота между Казахстаном и Вьетнамом в первом полугодии 2023 года достиг 610,9 млн долларов, увеличившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди стран АСЕАН Вьетнам находится на 3-м месте по численности населения и объему ВВП по паритету покупательной способности (около $1,5 млрд). Это подчеркивает перспективы для расширения экспорта Казахстана, — сказал директор КИСИ Еркин Тукумов.

В 2024 году началась приватизация авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO. Глава государства поприветствовал эту сделку, отметив, что это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим. ред.).

Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

Кроме того, эксперты отмечают растущий интерес вьетнамских бизнесменов к казахстанским компаниям.

— Казахстан интересен для растущей экономики Вьетнама с точки зрения расширения. У многих вьетнамских компаний сейчас большой потенциал, они могут предложить такой уровень инвестиций, технологий, который мало кому доступен …. Поэтому привлекать вьетнамских бизнесменов в Казахстан — важная и нужная задача. Нужно показать вьетнамцам, что Казахстан интересен, как точка для надежных инвестиций, и это даст нашей стране налоги и новые технологии, — прокомментировал востоковед Адиль Каукенов.

По данным Акорды, в Астане в ходе переговоров на высшем уровне между Касым-Жомартом Токаевым и То Ламом будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. А 7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в столице в честь 80-летия Великой Победы.

Ранее мы писали, что в Дананге прошел «Форум городов дружбы и сотрудничества — 2025». В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума об установлении побратимских отношений между городами Актау и Дананг. Соглашение станет важным стимулом для социально-экономического развития города Актау. Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества между двумя городами в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт, логистика, туризм и культурно-гуманитарное сотрудничество.