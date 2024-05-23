РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 23 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства приветствует приватизацию Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO

    Глава государства приветствует приватизацию Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO
    Фото: Акорда

    Президент, выступая на Казахско-сингапурском бизнес форуме, заявил, что на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие, передает агентство Kazinform.

    Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касым-Жомарт Токаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    — Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН, — отметил казахстанский лидер.

    Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на важность сотрудничества в области сельского хозяйства. Сингапурским компаниям предложено создать совместные агроинновационные центры, а также работать в сферах развития высокоточного земледелия и более эффективного использования водных ресурсов.

    Ранее на Казахско-сингапурском бизнес-форуме Глава государства обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, в частности сектор городского развития, отметив амбициозный проект строительства нового интегрированного мегаполиса в Казахстане «Сингапур Центральной Азии». 

    Также Казахстан готов обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов.

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Токаев в Сингапуре Транспорт Инфраструктурные проекты Токаев Касым-Жомарт Сингапур
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!