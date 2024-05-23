Казахстан готов обеспечить Сингапур критически важным сырьем и ресурсами — Касым-Жомарт Токаев

Президент, выступая на Казахско-сингапурском бизнес форуме, сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов, передает агентство Kazinform.

— С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отмечая растущий интерес к огромному потенциалу нашей страны в области возобновляемой энергии, Глава государства призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта.