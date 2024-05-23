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    14:39, 23 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан готов обеспечить Сингапур критически важным сырьем и ресурсами — Касым-Жомарт Токаев

    Казахстан готов обеспечить Сингапур критически важным сырьем и ресурсами
    Фото: Акорда

    Президент, выступая на Казахско-сингапурском бизнес форуме, сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов, передает агентство Kazinform.

    — С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Отмечая растущий интерес к огромному потенциалу нашей страны в области возобновляемой энергии, Глава государства призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта.

    — Сингапур славится своими передовыми установками по получению энергии путем сжигания отходов и инновационными технологиями управления отходами. Мы весьма заинтересованы в таких инновационных подходах к управлению отходами и намерены развивать сотрудничество в этой области, — сказал Президент.

    Теги:
    Токаев в Сингапуре Минэкологии и природных ресурсов Сингапур
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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