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    10:24, 23 Май 2024 | GMT +6

    Объем торговли между Казахстаном и Сингапуром вскоре превысит $2 млрд

    Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Сингапур
    Фото: Акорда

    Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Поблагодарив за гостеприимство, оказанное казахской делегации, Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый визит Президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет. Он подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-е годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве Главы государства.

    Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам
    Фото: Акорда

    Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов.

    Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам
    Фото: Акорда

    Касым–Жомарт Токаев заявил, что наша страна намерена открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве, ориентированном на доверительный политический диалог, а также на динамичные торговые и инвестиционные связи.

    Президент Тарман Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

    Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам
    Фото: Акорда

    В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь.

    Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.

    Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Токаев в Сингапуре Инвестиции Торговля Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Переговоры Экономика Международные отношения Сингапур
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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