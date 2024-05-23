09:03, 23 Май 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец президента Сингапура Istana
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.