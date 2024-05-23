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    09:03, 23 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец президента Сингапура Istana

    Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец президента Сингапура Istana
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

    По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец президента Сингапура Istana
    Теги:
    Президент Токаев в Сингапуре Токаев Касым-Жомарт Сингапур
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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