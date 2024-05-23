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    12:35, 23 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии - Лоуренс Вонг

    Глава государства провел встречу с Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом
    Фото: Акорда

    Глава государства провел встречу с Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, передает агентство Kazinform.

    В начале беседы Президент Казахстана поздравил Лоуренса Вонга с недавним назначением на должность Премьер-министра Сингапура и пожелал успехов в его государственной деятельности.

    Глава государства подчеркнул, что Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, и дал высокую оценку многолетнему партнерству между двумя странами.

    — Мы придаем большое значение нашему многоплановому сотрудничеству с Сингапуром. У нас давние традиции тесных связей. Я лично причастен к истории становления отношений с Сингапуром. Еще в 1970-х годах, будучи молодым дипломатом, мне выпала честь служить в Сингапуре. До сих пор помню название улицы — Nassim road 51, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул весьма динамичное развитие Сингапура, а также ведущие позиции страны в мировой экономике.

    Президент выразил уверенность, что итоги его первого государственного визита в Сингапур придадут мощный импульс двусторонним отношениям, и подтвердил готовность оказать для этого необходимое содействие.

    По его словам, программа визита включает проведение бизнес-форума, встречи с руководителями ведущих сингапурских компаний и обсуждение конкретных бизнес-проектов, представляющих обоюдный интерес.

    Премьер-министр Сингапура отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

    Как сообщил Лоуренс Вонг, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.

    Особое внимание собеседники уделили перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны подтвердили взаимную приверженность расширению сотрудничества в таких сферах, как зеленая энергетика, транспорт и логистика, цифровизация, финансы, АПК, коммуникации, добыча и переработка критически важного сырья, электронная коммерция.

    Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО «ҚТЖ», направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    Теги:
    Токаев в Сингапуре Токаев Касым-Жомарт Сингапур Центральная Азия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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