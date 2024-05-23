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    12:44, 23 Май 2024 | GMT +6

    Шесть документов подписал Касым-Жомарт Токаев в Сингапуре

    Какие соглашения подписал Касым-Жомарт Токаев в Сингапуре
    Фото: Акорда

    Глава государства провел встречу с Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмена студентами и другое.

    Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстана и Сингапура. Глава государства предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.

    Какие соглашения подписал Касым-Жомарт Токаев в Сингапуре
    Фото: Акорда

    Затем Президент Казахстана и Премьер-министр Сингапура приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита. Состоялся символический обмен папками между заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и министром устойчивого развития и окружающей среды, ответственным министром торговых связей Сингапура Грейс Фу.

    В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Сингапур были подписаны следующие межгосударственные и межведомственные документы:

    1. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур об экономическом сотрудничестве;
    2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Сингапур;
    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности;
    4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур по правовому сотрудничеству;
    5. Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сингапур;
    6. Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.
    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев в Сингапуре Соглашение Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт 10 приоритетных направлений Президента РК Международные отношения Сингапур Интеграция и партнерство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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