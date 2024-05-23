Шесть документов подписал Касым-Жомарт Токаев в Сингапуре
Глава государства провел встречу с Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмена студентами и другое.
Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстана и Сингапура. Глава государства предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.
Затем Президент Казахстана и Премьер-министр Сингапура приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита. Состоялся символический обмен папками между заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и министром устойчивого развития и окружающей среды, ответственным министром торговых связей Сингапура Грейс Фу.
В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Сингапур были подписаны следующие межгосударственные и межведомственные документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур об экономическом сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Сингапур;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур по правовому сотрудничеству;
- Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сингапур;
- Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.