Шесть документов подписал Касым-Жомарт Токаев в Сингапуре

Глава государства провел встречу с Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмена студентами и другое.

Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстана и Сингапура. Глава государства предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.

Фото: Акорда

Затем Президент Казахстана и Премьер-министр Сингапура приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита. Состоялся символический обмен папками между заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и министром устойчивого развития и окружающей среды, ответственным министром торговых связей Сингапура Грейс Фу.

В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Сингапур были подписаны следующие межгосударственные и межведомственные документы: