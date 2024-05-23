Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Глава государства отметил, что Казахстан представляет собой страну с экономическими реформами в стиле Сингапура, с огромными неиспользованными возможностями и динамично развивающейся экономикой.

— В нашей стране начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка, стимулирование инноваций и переход к экономике, основанной на знаниях. Эти реформы соответствуют самым высоким международным стандартам, в том числе стандартам ОЭСР. Недавно я подписал важный Указ, закладывающий основу для существенной либерализации национальной экономики. Для того, чтобы Казахстан оставался главным региональным центром притяжения инвестиций, мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 миллиардов долларов ПИИ к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений. В этих целях мы создали Инвестиционный совет с высокими полномочиями, курирующий стратегические инвестиционные проекты, — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Сингапур, несмотря на географическую отдаленность, всегда были и остаются близкими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане.

— Мы высоко ценим прочные отношения с Сингапуром, нашим ведущим партнером в Юго-Восточной Азии. В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,8 млрд долларов. Общий объем сингапурских инвестиций в Казахстан превысил 1,7 млрд долларов. Считаем, что в ближайшие годы эти показатели могут удвоиться. В этой связи для развития двустороннего партнерства крайне важна прочная правовая база. Мы ратифицировали Межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, обеспечивающее высокий уровень защиты обоюдных инвестиций, — сообщил он.

Вместе с тем Глава государства обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества. В качестве первой задачи он назвал сектор городского развития. Президент считает амбициозным проектом строительство совершенно нового интегрированного мегаполиса в Казахстане.

— Проект задуман как «Сингапур Центральной Азии» и призван стать ведущим международным бизнес-хабом. Отведенная территория площадью в тысячу квадратных километров будет развиваться в режиме Специальной экономической зоны. С удовлетворением хотел бы отметить, что мастер-план проекта разработала сингапурская компания Surbana Jurong. После завершения форума я намерен дополнительно обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Надеюсь на активное участие сингапурского бизнеса в этом многообещающем начинании, — сказал Глава государства.

Ранее, Президент, выступая на Казахско-сингапурском бизнес форуме, сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов.