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    13:45, 06 Май 2024 | GMT +6

    Безвизовый режим Казахстана с Вьетнамом вступит в силу 25 мая

    Вьетнам
    Фото: Vo Thuy Tien/Pexels

    Соглашение между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в Ханое, вступит в силу с 25 мая 2024 года. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он добавил, что соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран – владельцев национальных паспортов. При этом, граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.

    Напомним, 23 апреля соглашение о безвизовом режиме подписали Казахстан и Таиланд. Согласно Соглашению между правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну. Документ вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Вьетнам Виза МИД РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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