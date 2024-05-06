Безвизовый режим Казахстана с Вьетнамом вступит в силу 25 мая

Соглашение между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в Ханое, вступит в силу с 25 мая 2024 года. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он добавил, что соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран – владельцев национальных паспортов. При этом, граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.

Напомним, 23 апреля соглашение о безвизовом режиме подписали Казахстан и Таиланд. Согласно Соглашению между правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну. Документ вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.