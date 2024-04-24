Казахстан и Таиланд подписали соглашение о безвизовом режиме

Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Таиландом подписали 23 апреля в Бангкоке главы МИД Казахстана и Таиланда Мурат Нуртлеу и Панпри Пхиттханукон, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Подписание состоялось по итогам официального визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Таиланд.

Согласно Соглашению между правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов граждане двух стран могут находиться без визы на территории друг друга до 30 календарных дней со дня въезда в страну. Документ вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

Ранее Правительство Казахстана одобрило соглашение о безвизовом режиме, при этом отмечалось, что каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между министерствами туризма и спорта Казахстана и Таиланда.

В ходе встречи с президентом авиакомпании «Really Cool Airlines» Пати Сарасином обсуждены вопросы диверсификации транспортного сообщения, в частности открытие прямых авиарейсов не только между столицами, но и крупными городами двух стран.

Как отметил министр иностранных дел РК, в 2023 году Таиланд посетило 172 тысячи казахстанских туристов, что в 2,5 раза выше показателя 2022 года.