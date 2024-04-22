В Таиланд на 30 дней без визы: Правительство Казахстана одобрило соглашение

Правительство РК приняло постановление от 18 апреля 2024 года «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.

При этом каждая из сторон соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.

Заместителю Премьер-министра - министру иностранных дел РК Мурату Нуртлеу поручили подписать соглашение от имени Правительства Республики Казахстан.