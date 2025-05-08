Пожар на рынке «Шапагат» в Астане: из-за чего произошло возгорание
Предварительной причиной пожара на рынке «Шапагат» в Астане стало короткое замыкание, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Предварительная причина — короткое замыкание. Но будут назначены соответствующие экспертизы и по результатам экспертиз уже будет точно вынесено решение о причине пожара. Предварительно площадь пожара составляет 400 кв. м. В 11 ч 21 мин. дана локализация. На данный момент информации по пострадавшим нет. Полностью сотрудники обошли весь торговый дом. До прибытия пожарных подразделений из торгового дома эвакуировано порядка 400 человек, — сообщил начальник управления ЧС района Сарыарка Рамазан Мейрманов.
Ранее сообщалось, что на рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма.
Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован.