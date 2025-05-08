10:54, 08 Май 2025 | GMT +5
В Астане горит рынок «Шапагат»
На рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одном из кафе на территории рынка.
— Силами МЧС производится эвакуация посетителей. Информация по пострадавшим на 112 не поступала, — сообщили в пресс-службе ДЧС.
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