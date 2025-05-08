В Астане горит рынок «Шапагат»

По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одном из кафе на территории рынка.

— Силами МЧС производится эвакуация посетителей. Информация по пострадавшим на 112 не поступала, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Ранее мы писали, что горящая фура с 15 тоннами спичек парализовала движение в Шымкенте.