Горящая фура с 15 тоннами спичек парализовала движение в Шымкенте

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 6 мая в Каратауском районе Шымкента. Около 16:50 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля.

Фото: Kazinform

— Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. В ликвидации возгорания были задействованы 25 сотрудников и 5 единиц спецтехники. Благодаря оперативным действиям спасателей, к 17:20 огонь удалось локализовать, а в 17:39 — полностью потушить, - сообщили в ДЧС Шымкента.

Фото: Kazinform

К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: Kazinform

В результате пожара сгорело около 5 тонн спичек из 15, находившихся в кузове грузовика. Остальную часть груза удалось выгрузить. Сама фура выгорела полностью.

Фото: Kazinform

Из-за происшествия движение на улице Жибек жолы было временно перекрыто, водителям пришлось искать объездные пути. Движение восстановили после ликвидации последствий пожара и расчистки дороги.

Ренее сообщалось о крупном ДТП в Таразе. Машину зажало между автобусом и вагоном грузового поезда.