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    23:55, 06 Май 2025 | GMT +5

    Горящая фура с 15 тоннами спичек парализовала движение в Шымкенте

    Инцидент произошел на улице Жибек жолы — магистрали, которая служит основным выездом из города в восточном направлении и связывает Шымкент с населенными пунктами Туркестанской области, передает корреспндент агентства Kazinform.

    фура с 15 тоннами спичек сгорела в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 6 мая в Каратауском районе Шымкента. Около 16:50 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля.

    фура с 15 тоннами спичек сгорела в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    — Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. В ликвидации возгорания были задействованы 25 сотрудников и 5 единиц спецтехники. Благодаря оперативным действиям спасателей, к 17:20 огонь удалось локализовать, а в 17:39 — полностью потушить, - сообщили в ДЧС Шымкента.

    фура с 15 тоннами спичек сгорела в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

    фура с 15 тоннами спичек сгорела в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    В результате пожара сгорело около 5 тонн спичек из 15, находившихся в кузове грузовика. Остальную часть груза удалось выгрузить. Сама фура выгорела полностью.

    фура с 15 тоннами спичек сгорела в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    Из-за происшествия движение на улице Жибек жолы было временно перекрыто, водителям пришлось искать объездные пути. Движение восстановили после ликвидации последствий пожара и расчистки дороги.

    Ренее сообщалось о крупном ДТП в Таразе. Машину зажало между автобусом и вагоном грузового поезда.

     

    Теги:
    Пожар ДТП Шымкент Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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