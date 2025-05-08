11:33, 08 Май 2025 | GMT +5
Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован
В Астане на рынке «Шапагат», по предварительным данным, огнем было охвачено около 10 бутиков на предварительной площади около 400 кв.м. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На месте создан оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС), продолжается проверка помещений на наличие людей.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара установлены 3 автоцистерны, подключенные к противопожарным гидрантам.
На месте происшествия работают 71 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС.
Ранее сообщалось, что на рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма.