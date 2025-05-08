Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован

На месте создан оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС), продолжается проверка помещений на наличие людей.

Фото: Агибай Аяпберегенов / Kazinform

Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара установлены 3 автоцистерны, подключенные к противопожарным гидрантам.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

На месте происшествия работают 71 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Ранее сообщалось, что на рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма.