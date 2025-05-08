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    11:33, 08 Май 2025 | GMT +5

    Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован

    В Астане на рынке «Шапагат», по предварительным данным, огнем было охвачено около 10 бутиков на предварительной площади около 400 кв.м. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На месте создан оперативный штаб, организовано 3 боевых участка. Задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС), продолжается проверка помещений на наличие людей.

    Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован
    Фото: Агибай Аяпберегенов / Kazinform

    Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара установлены 3 автоцистерны, подключенные к противопожарным гидрантам.

    Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На месте происшествия работают 71 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС.

    Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    Пожар на рынке «Шапагат» в Астане локализован
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Ранее сообщалось, что на рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма.

    Теги:
    Пожар Регионы Астана Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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