Казахстан завершил ЧА по гребле на байдарках и каноэ с четырьмя золотыми медалями

Как сообщили в Дирекции развития спорта РК, сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только хозяевам соревнований. В активе казахстанцев — 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Китайская команда уверенно лидировала с начала и до конца турнира. Третье место заняла сборная Ирана.

Чемпионы:

Ольга Шмелёва и Ирина Подойникова (байдарка, 500 м)

Ольга Шмелёва и Артём Терещенко (байдарка, 500 м)

Сергей Емельянов и Руфина Искакова (каноэ, 500 м)

Женская сборная Казахстана (байдарка, 4 человека, 500 м)

Серебряные призеры:

Бекарыс Раматулла (байдарка, 500 м)

Виктор Степанов (каноэ, 200 м)

Стелла Суханова (байдарка, 1000 м)

Сергей Емельянов и Полат Төребеков (каноэ, 500 м)

Бронзовые призеры:

Ольга Шмелёва (байдарка, 200 м)

Мария Бровкова (каноэ, 500 м)

Сборная Казахстана (байдарка, микст 4×500 м)

Сборная Казахстана (каноэ, микст 4×500 м)

— Для нас 12 медалей — это хороший результат. Основными соперниками, как и ожидалось, были китайцы. Две из четырех золотых медалей мы завоевали на олимпийских дистанциях. Около 50–60% нашей команды молодежь, и сейчас мы делаем упор на их включение в основной состав, — отметил главный тренер национальной сборной Кайсар Нурмагамбетов.

Отметим, что на юбилейном XX чемпионате Азии в Наньчане все 26 спортсменов сборной Казахстана вышли в финалы. В этом году в соревнованиях приняли участие 340 атлетов из 20 стран.

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес успешно стартовала на турнире в Риме в парном разряде.