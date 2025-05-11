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    12:46, 11 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан завершил ЧА по гребле на байдарках и каноэ с четырьмя золотыми медалями

    Сегодня в китайском городе Наньчан завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан завершил ЧА по гребле на байдарках и каноэ с четырьмя золотыми медалями
    Фото: Дирекция развития спорта РК

    Как сообщили в Дирекции развития спорта РК, сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только хозяевам соревнований. В активе казахстанцев — 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Китайская команда уверенно лидировала с начала и до конца турнира. Третье место заняла сборная Ирана.

    Чемпионы:

    • Ольга Шмелёва и Ирина Подойникова (байдарка, 500 м)
    • Ольга Шмелёва и Артём Терещенко (байдарка, 500 м)
    • Сергей Емельянов и Руфина Искакова (каноэ, 500 м)
    • Женская сборная Казахстана (байдарка, 4 человека, 500 м)

    Серебряные призеры:

    • Бекарыс Раматулла (байдарка, 500 м)
    • Виктор Степанов (каноэ, 200 м)
    • Стелла Суханова (байдарка, 1000 м)
    • Сергей Емельянов и Полат Төребеков (каноэ, 500 м)

    Бронзовые призеры:

    • Ольга Шмелёва (байдарка, 200 м)
    • Мария Бровкова (каноэ, 500 м)
    • Сборная Казахстана (байдарка, микст 4×500 м)
    • Сборная Казахстана (каноэ, микст 4×500 м)

    — Для нас 12 медалей — это хороший результат. Основными соперниками, как и ожидалось, были китайцы. Две из четырех золотых медалей мы завоевали на олимпийских дистанциях. Около 50–60% нашей команды молодежь, и сейчас мы делаем упор на их включение в основной состав, — отметил главный тренер национальной сборной Кайсар Нурмагамбетов.

    Отметим, что на юбилейном XX чемпионате Азии в Наньчане все 26 спортсменов сборной Казахстана вышли в финалы. В этом году в соревнованиях приняли участие 340 атлетов из 20 стран.

    Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес успешно стартовала на турнире в Риме в парном разряде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Китай Гребля на байдарках и каноэ
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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