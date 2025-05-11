Вторая ракетка Казахстана устроила разгром на топовом турнире

В первом круге Путинцева и Фернандес встретились с парой Макото Ниномия (Япония) / Сюй Ифань (Китай) и разгромили их в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 10 минут. В 1/8 финала казахстанка и ее напарница сыграют с итальянскими теннисистками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде — она занимает 29-е место и уступает только Елене Рыбакиной (12-е место). Что касается турнира в Риме, то его призовой фонд составляет 6 009 593 евро. Победительницы в парном разряде заработают по 306 500 евро, а также получат по 1000 рейтинговых очков.