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    04:04, 11 Май 2025 | GMT +5

    Вторая ракетка Казахстана устроила разгром на топовом турнире

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес успешно стартовала на турнире в Риме (Италия) в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева
    Фото: Sports.kz

    В первом круге Путинцева и Фернандес встретились с парой Макото Ниномия (Япония) / Сюй Ифань (Китай) и разгромили их в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 10 минут. В 1/8 финала казахстанка и ее напарница сыграют с итальянскими теннисистками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

    Юлия Путинцева является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде — она занимает 29-е место и уступает только Елене Рыбакиной (12-е место). Что касается турнира в Риме, то его призовой фонд составляет 6 009 593 евро. Победительницы в парном разряде заработают по 306 500 евро, а также получат по 1000 рейтинговых очков.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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