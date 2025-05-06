Казахстан и Вьетнам намерены довести товарооборот до $2 млрд

Приветствуя вьетнамскую делегацию, Президент отметил, что данный визит свидетельствует о стремлении к дальнейшему упрочению взаимодействия. Он выразил поддержку стратегической цели Вьетнама — войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.

— В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахско-вьетнамских отношений, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объема взаимной торговли. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 миллионов долларов. Стороны намерены довести этот показатель до 2 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Также состоялся обмен мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма. В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40. В целях стимулирования взаимных туристических потоков Глава нашего государства предложил изучить казахстанские направления, которые могли быть интересны вьетнамским гражданам.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и То Лам провели переговоры в узком составе.