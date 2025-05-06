Президент Казахстана и Генсек ЦК Компартии Вьетнама провели переговоры в узком составе

— Вьетнам — важный партнер Казахстана в Азии. Наши устремления на пути к процветанию во многом совпадают. Два года назад в ходе моего официального визита во Вьетнам мы договорились развивать новые направления двустороннего сотрудничества. В следующем месяце исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что дружественные связи двух народов будут и впредь укрепляться. Мы всегда готовы прилагать усилия для достижения общих целей и решения совместных задач, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

То Лам поблагодарил за оказанное на казахской земле гостеприимство и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров расширят горизонты отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

–– Тот факт, что наша делегация решила посетить Вашу страну всего два года спустя после Вашего визита во Вьетнам, показывает активное развитие сотрудничества между нашими государствами, а также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия. Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии, — отметил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Акорде.

Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.