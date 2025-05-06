Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и То Лама прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.