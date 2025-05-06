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    10:44, 06 Май 2025 | GMT +5

    Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду
    Фото: Akroda

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и То Лама прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК. После этого началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

    Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Акорду
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

    Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Вьетнам Видео
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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