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    18:31, 06 Май 2025 | GMT +5

    Дело Шерзата: в суде рассматривают полную видеозапись инцидента

    В суде по делу об убийстве Шерзата Болата изучают видео драки, произошедшей в ночь с 3 на 4 октября 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дело Шерзата: в суде рассматривают полную видеозапись инцидента
    Фото: Верховный суд

    В ходе заседания суду представили полную видеозапись происшествия, зафиксированную камерами наблюдения магазина «Камажай». Во время просмотра свои замечания высказывают государственный обвинитель, адвокаты потерпевших и защитники подсудимых.

    Дело Шерзата: в суде рассматривают полную видеозапись инцидента
    Фото: Верховный суд

    На записях с разных ракурсов запечатлены все события — от прихода Дархана Аскентая в магазин до завершения конфликта и момента, когда Каржаубай Нурымов садится в автомобиль.

    Просмотр видеоматериала продолжится 15 мая в 10:00. В дальнейшем судебные заседания будут проходить еженедельно — по четвергам и пятницам.

    Ранее подсудимый Дархан Аскентай выступил в суде и изложил свою версию произошедшего. Он не признает свою вину.

    Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

    Подсудимые ранее не признали вину.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения. 

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    Теги:
    Талгар Суды Дело Шерзата Болата Убийство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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