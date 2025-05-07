Дело Шерзата: в суде рассматривают полную видеозапись инцидента

В ходе заседания суду представили полную видеозапись происшествия, зафиксированную камерами наблюдения магазина «Камажай». Во время просмотра свои замечания высказывают государственный обвинитель, адвокаты потерпевших и защитники подсудимых.

Фото: Верховный суд

На записях с разных ракурсов запечатлены все события — от прихода Дархана Аскентая в магазин до завершения конфликта и момента, когда Каржаубай Нурымов садится в автомобиль.

Просмотр видеоматериала продолжится 15 мая в 10:00. В дальнейшем судебные заседания будут проходить еженедельно — по четвергам и пятницам.

Ранее подсудимый Дархан Аскентай выступил в суде и изложил свою версию произошедшего. Он не признает свою вину.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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