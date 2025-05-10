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    20:45, 09 Май 2025 | GMT +5

    Два «серебра» завоевали казахстанцы на Grand Slam по дзюдо в Астане

    Серебряными призеромами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Два «серебра» завоевали казахстанцы на Grand Slam по дзюдо в Астане
    Фото: НОК РК

    Гусман Кыргызбаев дошел до финала в весовой категории до 66 килограммов. В решающей схватке ему противостоял Рамазан Абдулаев.

    Победу одержал соперник. Таким образом, Кыргызбаев стал серебряным призером.

    Талгат Орынбасар завоевал серебряную награду в весовой категории до 60 килограммов.

    В финале казахстанец потерпел поражение от Изнаура Сааева, выступающего за команду России.

    Отметим, что в этом же весе Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан стали бронзовыми призерами.

    Ранее казахстанские дзюдоисты выиграли два «золота» и «серебро» на турнире в США.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Астана НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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