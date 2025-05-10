Два «серебра» завоевали казахстанцы на Grand Slam по дзюдо в Астане

Гусман Кыргызбаев дошел до финала в весовой категории до 66 килограммов. В решающей схватке ему противостоял Рамазан Абдулаев.

Победу одержал соперник. Таким образом, Кыргызбаев стал серебряным призером.

Талгат Орынбасар завоевал серебряную награду в весовой категории до 60 килограммов.

В финале казахстанец потерпел поражение от Изнаура Сааева, выступающего за команду России.

Отметим, что в этом же весе Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан стали бронзовыми призерами.

Ранее казахстанские дзюдоисты выиграли два «золота» и «серебро» на турнире в США.