20:45, 09 Май 2025 | GMT +5
Два «серебра» завоевали казахстанцы на Grand Slam по дзюдо в Астане
Серебряными призеромами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Гусман Кыргызбаев дошел до финала в весовой категории до 66 килограммов. В решающей схватке ему противостоял Рамазан Абдулаев.
Победу одержал соперник. Таким образом, Кыргызбаев стал серебряным призером.
Талгат Орынбасар завоевал серебряную награду в весовой категории до 60 килограммов.
В финале казахстанец потерпел поражение от Изнаура Сааева, выступающего за команду России.
Отметим, что в этом же весе Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан стали бронзовыми призерами.
Ранее казахстанские дзюдоисты выиграли два «золота» и «серебро» на турнире в США.