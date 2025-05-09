Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади

На параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Фото: Акорда

Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил Президент России Владимир Путин.

Как прошел Парад Победы в Астане — смотрите в нашем фоторепортаже.

Кто из мировых лидеров прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы - читайте здесь.

Фото: Акорда

Фото: Акорда