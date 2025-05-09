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    12:49, 09 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади

    Глава государства поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
    Фото: Акорда

    На параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

    Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
    Фото: Акорда

    Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.

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    Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
    Фото: Акорда
    Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
    Фото: Акорда
    Глава государства поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент 80-летие Победы Победа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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