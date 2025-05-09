21:45, 08 Май 2025 | GMT +5
Кто из мировых лидеров прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Парад Победы в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят более 20 зарубежных лидеров, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву сегодня для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы.
Также в российскую столицу прибыли:
- Президент Кубы Мигель Диас-Канель,
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро,
- Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
- Президент Конго Дени Сассу-Нгессо,
- Президент Сербии Александар Вучич,
- Председатель КНР Си Цзиньпин,
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,
- Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого,
- Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие,
- Президент Южной Осетии Алан Гаглоев,
- Президент Республики Сербской Милорад Додик,
- Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало,
- Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва,
- Президент Беларуси Александр Лукашенко,
- Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре,
- Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси,
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
- Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам,
- Президент Абхазии Бадра Гунба,
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ранее сообщалось о том, что для участия в торжественных мероприятиях в Москву прибудут лидеры более 20 государств. В числе приглашенных — главы Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Кубы, Словакии, Сербии, Китая, Индии, Бразилии, Вьетнама, Буркина-Фасо и других стран. Приглашение также получил президент Азербайджана Ильхам Алиев.