Кто из мировых лидеров прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву сегодня для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

Также в российскую столицу прибыли:

Президент Кубы Мигель Диас-Канель,

Президент Венесуэлы Николас Мадуро,

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо,

Президент Сербии Александар Вучич,

Председатель КНР Си Цзиньпин,

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого,

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие,

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев,

Президент Республики Сербской Милорад Додик,

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало,

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва,

Президент Беларуси Александр Лукашенко,

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре,

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси,

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров,

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам,

Президент Абхазии Бадра Гунба,

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось о том, что для участия в торжественных мероприятиях в Москву прибудут лидеры более 20 государств. В числе приглашенных — главы Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Кубы, Словакии, Сербии, Китая, Индии, Бразилии, Вьетнама, Буркина-Фасо и других стран. Приглашение также получил президент Азербайджана Ильхам Алиев.