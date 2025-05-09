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    21:45, 08 Май 2025 | GMT +5

    Кто из мировых лидеров прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

    Парад Победы в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетят более 20 зарубежных лидеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кто представляет Казахстан на параде Победы в Москве
    Фото: Максим Блинов / РИА Новости

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву сегодня для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

    Также в российскую столицу прибыли:

    • Президент Кубы Мигель Диас-Канель,
    • Президент Венесуэлы Николас Мадуро,
    • Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
    • Президент Конго Дени Сассу-Нгессо,
    • Президент Сербии Александар Вучич,
    • Председатель КНР Си Цзиньпин,
    • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,
    • Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого,
    • Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие,
    • Президент Южной Осетии Алан Гаглоев,
    • Президент Республики Сербской Милорад Додик,
    • Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало,
    • Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва,
    • Президент Беларуси Александр Лукашенко,
    • Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре,
    • Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси,
    • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
    • Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам,
    • Президент Абхазии Бадра Гунба,
    • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Ранее сообщалось о том, что для участия в торжественных мероприятиях в Москву прибудут лидеры более 20 государств. В числе приглашенных — главы Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Кубы, Словакии, Сербии, Китая, Индии, Бразилии, Вьетнама, Буркина-Фасо и других стран. Приглашение также получил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Теги:
    80-летие Победы День Победы Россия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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