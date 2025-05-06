Вьетнамские инвесторы построят новый туристический комплекс в Алматинской области

Одним из ключевых проектов стало строительство нового туристического комплекса в урочище Акбулак Алматинской области, сообщил заместитель председателя правления АО НК «Kazakh Invest» Мадияр Султанбек.

— Подписаны различные соглашения. Например, между акиматом Алматинской области и компанией Crystal Bay о строительстве туристического объекта в урочище Акбулак. Также был произведен обмен документами с компанией SOVICO Group, что финализирует сделку по выкупу доли участия в Qazaq Air. Все проекты, которые были инициированы совместно с вьетнамской стороной и нашей, находятся на этапе реализации или уже в финальной стадии. Мы надеемся довести их до логического завершения, до запуска производства, введения в промышленную эксплуатацию, — сказал Мадияр Султанбек.

По его словам, существует большой интерес со стороны компаний Вьетнама, работающих в нефтегазовом секторе, и они заинтересованы в сотрудничестве с национальной компанией «КазМунайГаз».

— Также есть интерес со стороны производителей пищевой продукции. Вы знаете, что Казахстан занимает 6-е место в мире по площади орошаемых, посевных земель. Это действительно большое преимущество. Кроме того, Казахстан отличается тем, что наша земля наименее подвержена влиянию различных химикатов, то есть у нас экологически чистая земля. Продукция, которая может быть произведена в пищевой отрасли, действительно отличается тем, что мы можем позиционировать её как экологически чистую продукцию. Это ценится, и мы можем за это запрашивать дополнительную цену. Покупатели готовы за это платить, — добавил Мадияр Султанбек.

Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.