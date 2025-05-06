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    11:26, 06 Май 2025 | GMT +5

    Вьетнамские инвесторы построят новый туристический комплекс в Алматинской области

    В Астане в рамках Казахстанско-вьетнамского делового круглого стола были подписаны несколько важных соглашений о сотрудничестве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинская область
    Фото: акимат Алматинской области

    Одним из ключевых проектов стало строительство нового туристического комплекса в урочище Акбулак Алматинской области, сообщил заместитель председателя правления АО НК «Kazakh Invest» Мадияр Султанбек.

    — Подписаны различные соглашения. Например, между акиматом Алматинской области и компанией Crystal Bay о строительстве туристического объекта в урочище Акбулак. Также был произведен обмен документами с компанией SOVICO Group, что финализирует сделку по выкупу доли участия в Qazaq Air. Все проекты, которые были инициированы совместно с вьетнамской стороной и нашей, находятся на этапе реализации или уже в финальной стадии. Мы надеемся довести их до логического завершения, до запуска производства, введения в промышленную эксплуатацию, — сказал Мадияр Султанбек.

    По его словам, существует большой интерес со стороны компаний Вьетнама, работающих в нефтегазовом секторе, и они заинтересованы в сотрудничестве с национальной компанией «КазМунайГаз».

    — Также есть интерес со стороны производителей пищевой продукции. Вы знаете, что Казахстан занимает 6-е место в мире по площади орошаемых, посевных земель. Это действительно большое преимущество. Кроме того, Казахстан отличается тем, что наша земля наименее подвержена влиянию различных химикатов, то есть у нас экологически чистая земля. Продукция, которая может быть произведена в пищевой отрасли, действительно отличается тем, что мы можем позиционировать её как экологически чистую продукцию. Это ценится, и мы можем за это запрашивать дополнительную цену. Покупатели готовы за это платить, — добавил Мадияр Султанбек.

    Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.

    Теги:
    Туризм Вьетнам Инвестиции Регионы Инвестпроекты Строительство Алматинская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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