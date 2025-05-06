12:00, 06 Май 2025 | GMT +5
Казахстанские штангисты завоевали пять медалей на юниорском чемпионате мира
В Лиме (Перу) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана завоевала на турнире пять медалей, две из которых являются золотыми.
Первое место в соревнованиях среди юношей заняли Ксения Прозорова (до 59 кг) и Бейбарыс Ерсеит (до 61 кг).
Бронзовыми призерами стали Кира Данилова (до 71 кг), Ернур Мырзахметов (до 73 кг) и Ерасыл Саулебеков (до 81 кг), который выступал в юниорской возрастной категории.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге.