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    12:00, 06 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанские штангисты завоевали пять медалей на юниорском чемпионате мира

    В Лиме (Перу) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    штангисты
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана завоевала на турнире пять медалей, две из которых являются золотыми.

    Первое место в соревнованиях среди юношей заняли Ксения Прозорова (до 59 кг) и Бейбарыс Ерсеит (до 61 кг).

    Бронзовыми призерами стали Кира Данилова (до 71 кг), Ернур Мырзахметов (до 73 кг) и Ерасыл Саулебеков (до 81 кг), который выступал в юниорской возрастной категории.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат мира
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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