20:29, 05 Май 2025 | GMT +5
Казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге
Женская сборная Казахстана по теннису улучшила позицию в мировом командном рейтинге Billie Jean King Cup, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Наши теннисистки с 12 места переместились на шестое.
Это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды. Казахстанская сборная обошла команды Чехии, Швейцарии, Германии, Австралии, Японии, Бельгии, Франции.
Напомним, что сборная Казахстана в апреле текущего года успешно прошла квалификацию и в третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup. Она пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты ухудшили положение в мировом рейтинге ATP.