Казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге

Наши теннисистки с 12 места переместились на шестое.

Это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды. Казахстанская сборная обошла команды Чехии, Швейцарии, Германии, Австралии, Японии, Бельгии, Франции.

Напомним, что сборная Казахстана в апреле текущего года успешно прошла квалификацию и в третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup. Она пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты ухудшили положение в мировом рейтинге ATP.