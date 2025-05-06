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    20:29, 05 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге

    Женская сборная Казахстана по теннису улучшила позицию в мировом командном рейтинге Billie Jean King Cup, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге
    Фото: НОК РК

    Наши теннисистки с 12 места переместились на шестое.

    Это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды. Казахстанская сборная обошла команды Чехии, Швейцарии, Германии, Австралии, Японии, Бельгии, Франции.

    Напомним, что сборная Казахстана в апреле текущего года успешно прошла квалификацию и в третий раз в своей истории пробилась в финальную стадию командного чемпионата мира Billie Jean King Cup. Она пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты ухудшили положение в мировом рейтинге ATP.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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