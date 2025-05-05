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    14:14, 05 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанские теннисисты ухудшили положение в мировом рейтинге ATP

    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинги спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    бублик
    Фото: Sports.kz

    Первое место занимает Янник Синнер из Италии, вторая строчка — у немца Александра Зверева, третий — испанец Карлос Алькарас.

    Представители Казахстана в топ-100 потеряли свои прежние позиции: Александр Бублик опустился на одну строчку и стал 76-м, а Александр Шевченко сместился на пять мест — 97-й.

    Та же участь постигла и казахстанских теннисистов за пределами первой сотни: Дмитрий Попко потерял восемь строчек — 163-й, Михаил Кукушкин стал ниже на три отметки — 165-й, а Тимофей Скатов занял 181-е место, опустившись на девять позиций.

    В парном разряде первое место всё так же делят Марсело Аревало из Сальвадора и хорват Мате Павич, третий — финн Харри Хелиоваара.

    Казахстанский спортсмен Александр Недовесов продолжил падение, ухудшив положение сразу на 12 отметок — 121-й. Бублик отыграл две позиции — 127-й.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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