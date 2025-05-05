Казахстанские теннисисты ухудшили положение в мировом рейтинге ATP

Первое место занимает Янник Синнер из Италии, вторая строчка — у немца Александра Зверева, третий — испанец Карлос Алькарас.

Представители Казахстана в топ-100 потеряли свои прежние позиции: Александр Бублик опустился на одну строчку и стал 76-м, а Александр Шевченко сместился на пять мест — 97-й.

Та же участь постигла и казахстанских теннисистов за пределами первой сотни: Дмитрий Попко потерял восемь строчек — 163-й, Михаил Кукушкин стал ниже на три отметки — 165-й, а Тимофей Скатов занял 181-е место, опустившись на девять позиций.

В парном разряде первое место всё так же делят Марсело Аревало из Сальвадора и хорват Мате Павич, третий — финн Харри Хелиоваара.

Казахстанский спортсмен Александр Недовесов продолжил падение, ухудшив положение сразу на 12 отметок — 121-й. Бублик отыграл две позиции — 127-й.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге.