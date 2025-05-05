Елена Рыбакина опустилась в мировом рейтинге

Первое место в рейтинге сохранила победительница мадридского «тысячника» Арина Соболенко из Беларуси. Вторую позицию занимает польская теннисистка Ига Швёнтек. На третью строчку поднялась финалистка Мадрида американка Кори Гауфф.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну строку и стала 12-й. Напомним, в Мадриде Рыбакина проиграла на стадии третьего круга украинке Элине Свитолиной. Та, в свою очередь, отыграла три позиции, заняв 14-е место.

Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева опустилась на пять мест и теперь занимает 29-ю строку.

В парном разряде лидируют Катержина Синякова из Чехии, американка Тейлор Таунсенд и новозеландская теннисистка Эрин Рутлифф.

Казахстанка Анна Данилина осталась 17-й. Путинцева потеряла одну позицию — 77-я. Жибек Куламбаева совершила падение сразу на 17 строк — 123-я.