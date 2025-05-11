Две бронзовые медали завоевали казахстанцы на турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam
Во второй соревновательный день престижного международного турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam казахстанские дзюдоисты завоевали бронзовые медали, передает корреспондент агентства Kazinform.
По сообщению Федерации дзюдо Казахстана, на пути к пьедесталу в весовой категории до 73 кг Есет Куанов провёл яркие поединки и в схватке за третье место одержал победу над представителем Грузии Михейли Бахбахашвили.
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (-81кг) поднялся на третью ступень пьедестала почёта на турнире.
В поединке за «бронзу» наш соотечественник одержал победу над итальянцем Мануэлем Парлати всего за 29 секунд.
Это шестая медаль в копилке Казахстана на турнире.
Серебряными призерами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев.
Ранее сообщалось, что Президент РК посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.