Две бронзовые медали завоевали казахстанцы на турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam

По сообщению Федерации дзюдо Казахстана, на пути к пьедесталу в весовой категории до 73 кг Есет Куанов провёл яркие поединки и в схватке за третье место одержал победу над представителем Грузии Михейли Бахбахашвили.

Фото: Сали Сабиров

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (-81кг) поднялся на третью ступень пьедестала почёта на турнире.

В поединке за «бронзу» наш соотечественник одержал победу над итальянцем Мануэлем Парлати всего за 29 секунд.

Фото: Сали Сабиров

Это шестая медаль в копилке Казахстана на турнире.

Серебряными призерами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев.

Ранее сообщалось, что Президент РК посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.