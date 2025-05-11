РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:24, 10 Май 2025 | GMT +5

    Две бронзовые медали завоевали казахстанцы на турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam

    Во второй соревновательный день престижного международного турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam казахстанские дзюдоисты завоевали бронзовые медали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Две бронзовые медали завоевали казахстанцы на турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam
    Фото: Акорда

    По сообщению Федерации дзюдо Казахстана, на пути к пьедесталу в весовой категории до 73 кг Есет Куанов провёл яркие поединки и в схватке за третье место одержал победу над представителем Грузии Михейли Бахбахашвили.

    Есет Куанов
    Фото: Сали Сабиров

    Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (-81кг) поднялся на третью ступень пьедестала почёта на турнире.

    В поединке за «бронзу» наш соотечественник одержал победу над итальянцем Мануэлем Парлати всего за 29 секунд.

    Абылайхан Жубаназар
    Фото: Сали Сабиров

    Это шестая медаль в копилке Казахстана на турнире.

    Серебряными призерами Grand Slam стали дзюдоисты Талгат Орынбасар и Гусман Кыргызбаев.

    Ранее сообщалось, что Президент РК посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают