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    19:11, 10 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam

    Президент посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев посетил турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam
    Фото: Акорда

    На трибуне вместе Главой государства присутствовали президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер и олимпийский чемпион Елдос Сметов.

    В этом году в соревнованиях принимают участие 358 лучших спортсменов из 46 стран мира.

    Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев (-66 кг) и Талгат Орынбасар (-60 кг) завоевали серебряные медали, Магжан Шамшадин (-60 кг), Аман Бакытжан (-60 кг), Есет Куанов (-73 кг) и Абылайхан Жубаназар (-81 кг) – бронзовые.

    Напомним, Астана уже в третий раз принимает престижный турнир мировой серии Grand Slam.

    Теги:
    Спорт Президент Касым-Жомарт Токаев
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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