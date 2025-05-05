Казахстанские пловцы завоевали восемь медалей в Греции

На первую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин (100 метров баттерфляем), Ксения Игнатова (100 и 200 метров на спине).

Мусин при этом стал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем. "Серебро" также завоевали Айбат Мырзамуратов (100 метров брассом), Аделаида Пчелинцева (50 метров брассом).

Максим Сказобцов (100 метров баттерфляем) и Айбат Мырзамуратов (50 метров брассом) финишировали третьими.

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен стал бронзовым призером этапа Кубка мира по артистическому плаванию.