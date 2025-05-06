«Он сказал: Делайте»: в суде показали очную ставку отца Шерзата со свидетелем

Адвокаты подсудимых обратились к суду, чтобы вновь вернуться к показаниям свидетеля Самата Абдикадыра и, при необходимости, повторно допросить потерпевшего Каржаубая Нурымова. По словам защитников, в социальных сетях люди требуют привлечь свидетеля к ответственности за то, что он якобы отдал команду к расправе, сказав: «Делайте».

Прокурор ранее зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева, где он также указал этот момент. По словам Гаипбаева: «Чика подошёл к нему, поздоровался, а затем прошел мимо и, открывая дверь магазина, крикнул своим: „Делайте!“ Сам он зашёл внутрь магазина».

По требованию суда в зале заседаний было продемонстрировано видео с очной ставки. На записи отец погибшего Шерзата Болата прямо указал на Самата Абдикадыра, заявив, что именно он отдал команду — «Делайте».

— Он был в красной обуви и в одежде с капюшоном. Поздоровался со всеми ребятами, которые вышли из Mercedes, затем подошел к Нурканату (Гаипбаеву, дяде Шерзата) обменялись рукопожатием. При этом они переглянулись и сказали: «Где-то я тебя видел». Я в тот момент стоял у магазина. После этого он произнес: «Я не дерусь, я же старик». Слова «Я же старик» произнес именно он: «Я старик, я не дерусь, будет драться молодежь». Лично он сказал Нурканату. Я спросил у Нурканата: «Все хорошо?». Он ответил: «Все хорошо». А затем он (показывает на Самата Абдикадыра) обратился к парням: «Делайте». Это сказал именно он, — утверждал отец Шерзата на видео.

Однако сам Самат Абдикадыр категорически отверг эти слова.

— Я вообще не говорил «делайте» и ни к какой драке отношения не имею. Я не знаю этих ребят и не здоровался с ними, — ответил он на вопросы следователя во время очной ставки.

Он сообщил, что вместе с друзьями подъехал к магазину около 00:35, чтобы просто купить пиво. По его словам, автомобиля Mercedes в тот момент рядом не было — машина подъехала позже и перегородила им выезд. Тем не менее, как отметил Самат Абдикадыр, им удалось выбраться с территории и уехать.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, Еркебулан Токтарбай, Жанибек Амиракын, Даурен Курамысов, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета.

В суде выступили бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата.

Отец Шерзата Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках.

Также К. Нурымов озвучил свою версию событий трагической ночи. Он просил впредь не беспокоить его семью.

Были озвучены, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.