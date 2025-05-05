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    16:40, 05 Май 2025 | GMT +5

    Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для бывшего вице-министра Кожагапанова

    В Астане завершилось судебное следствие по делу бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова и генерального директора агентства SUCCESS K Ляззат Коккозовой. Стороны перешли к стадии прений, которые в настоящее время продолжаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для бывшего вице-министра Кожагапанова
    Фото: кадр из видео

    В ходе прений прокурор озвучил ходатайство о назначении Ерлану Кожагапанову наказания в виде 7 лет лишения свободы. Также он предложил внести представление Президенту о лишении Кожагапанова государственных наград и званий.

    Для Ляззат Коккозовой сторона обвинения запросила 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    На сегодняшнем заседании были представлены дополнительные расчеты, выполненные специалистом по оценке. Защита выступила с резкой критикой этих материалов и потребовала отстранения оценщика от дела. 

    Напомним, Ерлан Кожагапанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а Ляззат Коккозова — в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Следствие полагает, что в интересах частной компании Кожагапанов пролоббировал заключение с ней договора на организацию форума Казахстана и России в 2018 году в Петропавловске.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Судебный процесс Форум
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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