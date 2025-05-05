Прокурор запросил 7 лет лишения свободы для бывшего вице-министра Кожагапанова

В ходе прений прокурор озвучил ходатайство о назначении Ерлану Кожагапанову наказания в виде 7 лет лишения свободы. Также он предложил внести представление Президенту о лишении Кожагапанова государственных наград и званий.

Для Ляззат Коккозовой сторона обвинения запросила 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На сегодняшнем заседании были представлены дополнительные расчеты, выполненные специалистом по оценке. Защита выступила с резкой критикой этих материалов и потребовала отстранения оценщика от дела.

Напомним, Ерлан Кожагапанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а Ляззат Коккозова — в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Следствие полагает, что в интересах частной компании Кожагапанов пролоббировал заключение с ней договора на организацию форума Казахстана и России в 2018 году в Петропавловске.