Суд по делу Кожагапанова: защита потребовала отстранения оценщика

Ранее, 2 мая, суд возобновил судебное следствие для допроса специалиста ТОО «Қызмет бағалау» Азата Ержанова. Он проводил оценку рыночной стоимости товаров и услуг, использованных при организации форума Казахстана и России в 2018 году.

Адвокат Ляззат Коккозовой поставил под сомнение профессионализм оценщика, отметив его поверхностный подход к материалам. По словам защитника, отчет, составленный специалистом Азатом Ержановым 28 апреля, получил отрицательное заключение по результатам экспертного исследования, заказанного им в столичной палате профессиональных оценщиков.

- Вот он сделал 28 апреля свой отчет об оценке. На него я сделал запрос и получил отрицательное заключение эксперта. Теперь, согласно требованию статьи 11 части 3 Закона РК «Об оценочной деятельности», он мне должен денег. Ту сумму, которую я заплатил в столичной палате оценщиков, чтобы они сделали экспертное исследование его отчета, - заявил адвокат.

Он подчеркнул, что у него с оценщиком возникли «долговые возмездные взаимоотношения» и указал на возмещение понесенных расходов: «Учитывая, что он мне должен денег. У нас с ним есть долговые возмездные взаимоотношения. Я заявляю ему отвод, уважаемый суд».

Защита также указала на отсутствие каких-либо процессуальных решений о проведении дополнительного отчета. По мнению адвоката Макиша Ескараева, действия специалиста противоречат законодательству.

- Он косвенно заинтересован, потому что должен адвокату денег. Сумма договора составляла 2 млн тенге, он должен мне 2 млн тенге, - добавил адвокат в суде.

Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, Ерлан Кожагапанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а Ляззат Коккозова – в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Следствие полагает, что в интересах частной компании Кожагапанов пролоббировал заключение с ней договора на организацию форума.

Прошлое заседание сопровождалось рядом ходатайств. Защита экс-вице-министра просила изменить меру пресечения на домашний арест. Но суд ходатайство отклонил. Защита Коккозовой ходатайствовала признать отчет специалиста столичной палаты оценщиков недопустимым доказательством по делу.