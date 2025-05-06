Авиакомпания Qazaq Air сменит название на VietJet Qazaqstan

- Сделка была осуществлена в рамках комплексного плана приватизации. Покупателем выступил компания SOVICO Group. Все отлагательные условия сделки были исполнены, оплата получена, а акции переданы на лицевые счета инвестора, — сообщил в ходе мероприятия председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

По его словам, данное стратегическое партнёрство направлено на не только на развитие авиаперевозчика и всей отрасли, но и на укрепление экономических связей между Казахстаном и Вьетнамом. Это сотрудничество откроет новые горизонты для взаимного роста и развития региональных отношений.

- Мы высоко ценим намерение SOVICO Group и VietJet Air участвовать в управлении и операционной деятельности Qazaq Air под новым брендом VietJet Qazaqstan. Расширение маршрутной сети в регионе укрепит транспортную связанность и создаст новые точки экономического роста, - добавил Нурлан Жакупов.

Председатель правления «Самрук-Қазына» выразил уверенность, что появление вьетнамских партнёров в авиационной отрасли Казахстана будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных экономических отношений между двумя странами. Он также отметил, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для новых совместных проектов и продолжения взаимовыгодного сотрудничества между бизнесом Вьетнама и Казахстана.

Ранее сообщалось, что объединяет Астану и Ханой, и каковы перспективы сотрудничества.

Напомним, 5 мая Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.