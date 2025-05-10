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    13:10, 10 Май 2025 | GMT +5

    Финальные штрихи: в Казахстане завершаются съемки The Golden Empire

    В Жетысуской области стартовала заключительная фаза съемок исторического сериала «The Golden Empire». Сейчас команда работает над ключевыми сценами, определяющими смысловую глубину финала, передает агентство Kazinform.

    Финальные штрихи: в Казахстане завершаются съемки «The Golden Empire»
    Фото: Kazinform

    В центре одного из съемочных дней — земли Дешт-и-Кыпчака, пространство пересечения интересов родовых структур, будущей власти и личных выборов. Один из ключевых эпизодов — сцена, где герою предстоит не просто вести сложные переговоры, но и определить для себя, какой порядок он готов отстаивать.

    Финальные штрихи: в Казахстане завершаются съемки «The Golden Empire»
    Фото: Kazinform

    — Погрузить зрителя в обычаи эпохи, в которой он никогда не жил, — всегда вызов. Эти сцены не про экшен, а про выбор. Иногда он выражается в словах, иногда — в том, что остается за кадром, — отметил режиссер Эмре Сахин.

    9 мая съемочную площадку в Жетысуской области посетил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин. Он обсудил с творческой группой подходы к финальной стадии съемок, ключевые аспекты содержания завершающих сцен, а также вопросы, связанные с постпродакшн-периодом.

    Режиссер Эмре Сахин отметил, что эпизоды, снятые в этот день, требуют точности, сдержанности и внимательной работы с внутренним напряжением — и именно это, по его словам, отличает игру казахстанских актеров, уверенно работающих с драматургией и духом эпохи.

    Финальные штрихи: в Казахстане завершаются съемки «The Golden Empire»
    Фото: Kazinform

    За время производства съемочная группа сериала The Golden Empire побывала в восьми уникальных локациях Казахстана. В числе ключевых мест: киностудия «Қазақфильм», Суықтөбе, село Ескелді би, ущелья Бұтақ и Кімасар, священное место Тамғалы тас и атмосферный Город кочевников.

    Проект реализуется международной кинокомпанией Karga Seven Pictures, известной по документальным и художественным сериалам, включая проекты для Netflix. Съемки проходят при поддержке Фонда Президентских инициатив «Dara».

    Финальные штрихи: в Казахстане завершаются съемки «The Golden Empire»
    Фото: Kazinform

    Ранее сообщалось, что масштабный документально-драматический сериал The Golden Empire («Золотая Империя»), посвященный эпохе Золотой Орды и становлению Улуса Жошы, преодолел экватор съемочного этапа.

    Теги:
    Культура Новости кино Казахское кино Ерлан Карин
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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