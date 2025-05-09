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    19:50, 08 Май 2025 | GMT +5

    О чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном
    Фото: Акорда

    В начале беседы Глава нашего государства выразил свои соболезнования Премьер-министру Мин Аун Хлайну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавнего разрушительного землетрясения.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Мьянма всегда поддерживали дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. 

    Собеседники отметили существенный неиспользованный потенциал для расширения торговых и инвестиционных связей и выразили готовность изучить перспективы укрепления политических и экономических отношений.

    Президент Казахстана предложил организовать взаимные визиты представителей бизнес-сообществ и придать серьезный импульс экономическому взаимодействию.

    В свою очередь Премьер-министр Мьянмы поблагодарил Главу нашего государства за слова поддержки и сочувствия, а также подтвердил заинтересованность в дальнейшей совместной работе.

    В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах нефтехимии, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. 

    В Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Торговля Экономика
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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