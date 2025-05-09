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    19:04, 08 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства пригласил Президента Венесуэлы с госвизитом в Казахстан

    В Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства пригласил Президента Венесуэлы с госвизитом в Казахстан
    Фото: Акорда

    Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев напомнил о вкладе нашей страны в Великую Победу. Он сообщил, что из Казахстана на фронт было мобилизовано 1,2 миллиона человек, половина из которых героически погибли.

    Глава государства подчеркнул, что рассматривает Венесуэлу в качестве важного партнера. В то же время он констатировал, что по объективным причинам до настоящего времени не удалось добиться значительных достижений в двустороннем сотрудничестве.

    В данном контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с государственным визитом для обсуждения перспектив укрепления взаимных связей.

    Президент Венесуэлы подчеркнул, что рад возможности обсудить пути дальнейшего сотрудничества. Он также назвал празднование 80-летия Победы событием, которое имеет глобальное значение. По его словам, народы, входившие в Советский Союз, сыграли ключевую роль в достижении Победы.

    В ходе обсуждения перспектив наращивания торгово-экономического сотрудничества особое внимание было уделено сфере энергетики.

    По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и обмене списками приоритетной экспортной продукции с целью выявления конкретных точек роста между двумя странами.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Николас Мадуро Казахстан Переговоры Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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