Пожар на рынке в Астане ликвидировали
В Астане силами МЧС пожар, произошедший на рынке «Шапагат», ликвидирован. Об этом передает агентство Kazinform.
- Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание и не допустить его распространения. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС РК.
Ранее сообщалось, что на рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма.
— Предварительная причина — короткое замыкание. Но будут назначены соответствующие экспертизы и по результатам экспертиз уже будет точно вынесено решение о причине пожара. Предварительно площадь пожара составляет 400 кв. м. В 11 ч 21 мин. дана локализация. На данный момент информации по пострадавшим нет. Полностью сотрудники обошли весь торговый дом. До прибытия пожарных подразделений из торгового дома эвакуировано порядка 400 человек, — сообщил начальник управления ЧС района Сарыарка Рамазан Мейрманов.