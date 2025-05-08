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    12:33, 08 Май 2025 | GMT +5

    Пожар на рынке в Астане ликвидировали

    В Астане силами МЧС пожар, произошедший на рынке «Шапагат», ликвидирован. Об этом передает агентство Kazinform.

    Пожар на рынке Шапагат в Астане ликвидировали
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    - Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание и не допустить его распространения. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС РК.

    Пожар на рынке Шапагат в Астане ликвидировали
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Ранее сообщалось, что на рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма.

    Пожар на рынке Шапагат в Астане ликвидировали
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Предварительная причина — короткое замыкание. Но будут назначены соответствующие экспертизы и по результатам экспертиз уже будет точно вынесено решение о причине пожара. Предварительно площадь пожара составляет 400 кв. м. В 11 ч 21 мин. дана локализация. На данный момент информации по пострадавшим нет. Полностью сотрудники обошли весь торговый дом. До прибытия пожарных подразделений из торгового дома эвакуировано порядка 400 человек, — сообщил начальник управления ЧС района Сарыарка Рамазан Мейрманов.

    Теги:
    Пожар Регионы Астана Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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