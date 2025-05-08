Пожар на рынке в Астане ликвидировали

- Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание и не допустить его распространения. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС РК.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Ранее сообщалось, что на рынке «Шапагат» в Астане произошел крупный пожар. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны густые клубы дыма.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform